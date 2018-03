Nursery Worker/Trabajador de Invernadero

Nursery workers needed in Petoskey to plant, cultivate and maintain nursery stock and/or bedding plants in condition for shipping and sale to customers. Workers will complete additional tasks, including but not limited to mowing and weeding fields, preparing fields for planting, pruning and grading plants and using power equipment such as tractors and fork lifts.Â

Se necesitan trabajadores de invernadero en Petoskey para plantar, cultivar y mantener cultivos de invernadero y/o plantas de macizo en condición para envió y venta a clientes. Trabajadores harán deberes adicionales, incluso pero no se limitan a cortar el pasto y desmalezar los campos, preparar campos para sembrar, podar y clasificar plantas y usar el equipo motorizado como tractores y montacargas.Â

Period of employment/periodo de empleo: 5/5/2018 to 12/1/2018

Work schedule is generally 40 hours per week, Monday through Saturday Additional hours may be offered but not required.

El horario laboral es generalmente 40 horas por semana, lunes hasta sábado. Horas adicionales pueden estar ofrecidas, pero no serían obligatorias.

Pay is $13.06 per hour/la paga es $13.06 por hora

Must be able to lift product weighing up to 60 pounds to a height of 5 feet

Es necesario poder levantar producto que pesa hasta 60 libras hasta una altura de 5 pies

Requires 3 months previous experience in outdoors manual labor, preferably in a nursery. Workers will be expected to perform manual jobs as well as equipment operation with accuracy and efficiency. Applicants must be able to furnish verbal or written statement establishing relevant and recent work experience.Â

Se requiere 3 meses de experiencia previa de la labor manual al aire libre, preferiblemente en invernadero. Se espera que trabajadores pueden desarrollar las tareas manuales y operar el equipo con precisión y eficiencia. Candidatos necesitan proveer declaración verbal o escrita para establecer experiencia de trabajo relevante y reciente.

Local Applicants Only/Solo Candidato(a)s Locales

Â