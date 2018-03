Nursery Worker/Trabajador de Invernadero

Nursery in Petoskey seeking workers to complete a variety of tasks including the following: planting, cultivating, hoeing, propagating, transplanting, fertilizing, pruning, spacing, preparing soil, weeding, spraying, watering, tagging, mowing and loading and unloading trucks. Workers will also take inventory, grade plants and prepare fields for planting.Â

Invernadero en Petoskey busca trabajadores para hacer varios deberes, incluso los siguientes: plantar, cultivar, usar la azada, propagar, trasplantar, abonar, podar, espaciar, preparar la tierra, desmalezar, rociar, regar, etiquetar, cortar el pasto y cargar y descargar los camiones. Trabajadores también harán inventario, clasificar las plantas y preparar el campo para plantar.

Period of employment/periodo de empleo: 3/19/2018 – 11/15/2018

Requires a minimum of 3 months of experience working in a nursery, preferably with extensive ball and burlap (B&B) field harvesting.Â

Se requiere un mínimo de 3 meses de experiencia previa trabajando en un invernadero, preferiblemente con cosecha extensiva de raíces de bola y arpilla (B&B por sus siglas en inglés).Â

Must be able to lift up to 60lbs.Â

Es necesario poder levantar hasta 60 libras.

Pay is $13.06 per hour/La paga es $13.06 por hora

Employer provides housing at no cost to workers who are not reasonably able to return same day to their residence. Separate sleeping rooms and bathroom facilities are designated for male and female workers. Employer doesn’t provide family housing.

El empleador provee vivienda sin cobrar a los trabajadores que no puedan razonablemente regresar en el mismo día a sus residencias. Se designan dormitorios e instalaciones de baño separados para trabajadores masculinos y femeninos. No se provee viviendas para familiares de los trabajadores.Â

Workers hired from beyond normal commuting distance will be reimbursed for inbound transportation costs. Upon completion of the work contract, these workers will also be provided with outbound transportation costs.Â

Los trabajadores que están contratados fuera de la distancia normal para viajar al trabajo estarán reembolsados para el transporte de llegada. Para los que terminan el contrato completo, el empleador proveerá o pagará por el transporte de ida.Â

Employer offers transportation between daily work site and employer-provided housing at no cost to worker entitled to housing benefit.

El empleador ofrece transportación desde el sitio del trabajo y la vivienda proveída por el empleador cada día sin costo al trabajador con derecho al beneficio de la vivienda.

Approved for Interstate Recruitment/Aprobado para el reclutamiento interestatal