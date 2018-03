Farm Worker/Trabajador de Campo

Farm workers needed in Traverse City to hand harvest apples and grapes, and help with cherry harvest by driving harvest equipment, shaking equipment, forklifts and transfer trucks. Workers will also prune and plant apple and cherry trees and grape vines, repair apple boxes and tie grape vines.

Se necesitan trabajadores de campo en Traverse City para cosechar a mano manzanas y uvas, y ayudar con la cosecha de cerezas por manejar equipo de cosecha, equipo de agitar, montacargas y camiones de transferencia. Trabajadores también podarán y plantarán arboles de manzana y cereza y las vides de uva, reparar cajas de manzana y atar vides de uva.Â

Period of employment/periodo de empleo: 4/15/2018 – 11/10/2018

Work schedule is generally 40 hours per week, Monday through Friday. Additional hours may be offered but not required.

El horario laboral es generalmente 40 horas por semana, lunes hasta viernes. Horas adicionales pueden estar ofrecidas, pero no serían obligatorias.Â

Workers will be paid a minimum of $13.06 per hour, with the opportunity to earn more through piece rate work

Los trabajadores ganarán un mínimo de $13.06 por hora, con la oportunidad de ganar más por el pago por contrato

Must be able to lift up to 50 pounds.

Es necesario poder levantar hasta 50 libras.

Requires two months of verifiable commercial apple or tree fruit hand harvest experience. Applicants must furnish job references from recent employers to establish acceptable prior experience.

Se requiere dos meses verificables de experiencia comercial de la cosecha a mano de manzanas o árboles frutales. Solicitantes necesitan proveer referencias del trabajo de empleadores recientes para establecer experiencia previa aceptable.Â

Employer provides housing at no cost to workers who are not reasonably able to return same day to their residence. Separate sleeping rooms and bathroom facilities are designated for male and female workers. Family housing is available. El empleador provee vivienda sin cobrar a los trabajadores que no puedan razonablemente regresar en el mismo día a sus residencias. Se designan dormitorios e instalaciones de baño separados para trabajadores masculinos y femeninos. Se provee viviendas para familiares de los trabajadores. Workers hired from beyond normal commuting distance will be reimbursed for inbound transportation costs. Upon completion of the work contract, these workers will also be provided with outbound transportation costs. Los trabajadores que están contratados fuera de la distancia normal para viajar al trabajo estarán reembolsados para el transporte de llegada. Para los que terminan el contrato completo, el empleador proveerá o pagará por el transporte de ida. Employer offers transportation between daily work site and employer-provided housing at no cost to worker entitled to housing benefit. El empleador ofrece transportación desde el sitio del trabajo y la vivienda proveída por el empleador cada día sin costo al trabajador con derecho al beneficio de la vivienda. Approved for Interstate Recruitment/Aprobado para el reclutamiento interestatalÂ

